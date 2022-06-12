Путин рассказал о своей родословной и непобедимом народе

12 июн. 16:10

Президент России Владимир Путин, говоря о совей родословий в ходе церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда, отметил, что его предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими.

"Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времен, поколений - его предок был хранителем печати первого из Романовых", - отметил Путин. "Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом простыми рабочими", - сказал глава государства.

Далее Путин обратил внимание на то, что "именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства … все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом".