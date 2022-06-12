Стал известен победитель Гран-при Азербайджана Формулы-1

12 июн. 15:59

Сегодня состоялся финальный этап Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года и определился победитель.

Кубок Гран-при взял Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Второе место занял Серхио Перес из команды Red Bull, третье - Джордж Рассел из команды Mercedes.

В течение гонки с трассы сошли пять болидов из-за технических проблем. На девятом круге с гонки сошел испанский автогонщик Карлос Сайнс, затем из гонки выбыл Шарль Лекле, у которого задымился мотор. Из-за технической проблемы из гонки также вышел также пилот Alfa-Romeo Чжоу Гуаньюй. После этого гонку завершили еще два пилота - Кевин Магнуссен и Лэнс Стролл.