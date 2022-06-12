МЧС Азербайджана обратилось к населению страны

12 июн. 15:35

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в связи со стихийным бедствием, произошедшем в Дашкесанском районе, обратилось к населению с призывом держаться подальше от затопляемых территорий.

В ведомстве заявили, что вследствие проливных дождей, начавшихся с вечера 10 июня в Дашкесанском районе, на некоторых горных реках произошли паводки, повреждены некоторые коммуникации, мосты, нанесен ущерб частным хозяйствам местных жителей. Отмечается, что селевыми потоками унесено несколько автомобилей.

В результате стихийного бедствия никто не пострадал, на данный момент ведутся работы по ликвидации последствий подтоплений. МЧС призвало жителей района держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае опасности немедленно подняться на ближайшую возвышенность и сообщить на горячую линию "112" ведомства.