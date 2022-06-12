Самый большой российский флаг развернули в московском парке "Измайлово "

12 июн. 15:19

Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы. Об этом РИА Новости сообщили в префектуре Восточного административного округа (ВАО) Москвы.

"В День России в Измайловском парке развернули самый большой флаг страны. Его площадь составляет 1423 квадратных метров, ширина флага - 30 метров, а длина - 50", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, отмечается, что данная акция была организована префектурой ВАО совместно с мотоклубом "Ночные волки". В праздничном мероприятии приняли участие жители Восточного округа и гости Измайловского парка.