В Австрии заявили о неограниченных газовых поставках из России

12 июн. 15:05

В воскресенье министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер заявила о непрерывных поставках газа в страну из России, передает ТАСС.

"В настоящее время у нас неограниченные газовые поставки из России. Мы заполняем наши газовые хранилища", - подчеркнула министр.

При этом Гевесслер отметила, что при непрерывных поставках газа из России и отсутствии сигналов об изменении ситуации "надо готовиться к любому сценарию". Она полагает, что доверять российской стороне больше нельзя, исходя из планов Европейского союза отказаться от газа из РФ.

"Больше не будет так, как раньше", - заявила министр.