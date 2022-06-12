На зданиях Москвы будет показано видео-шоу в честь Дня России

12 июн. 14:35

Уникальное видео-шоу на зданиях Большого театра и Дома Правительства в Москве появится в честь Дня России, для создания проекции будет подключено около 60 мощных проекторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Главной особенностью украшения города к празднику в этом году станет вечернее видео-шоу – на здания Большого театра и Дома Правительства РФ спроецируем световую иллюзию в формате 3D. Сегодня и завтра фасады превратятся в огромные развевающиеся флаги России с датой – 12 июня. Для создания проекций подключим в общей сложности 60 мощных проекторов", – приводятся слова Бирюкова в официальном Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что размер композиции на Доме Правительства РФ составит 106 метров в ширину и 55 метров в высоту, а на фасаде Большого театра - 68 метров в ширину и 42 метра в высоту.