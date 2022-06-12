260 представителей парламента Ирана осудили резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

12 июн. 14:18

260 депутатов иранского парламента в воскресенье резко осудили резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ против ядерной программы Исламской Республики. Об этом сообщает агентство ИРНА.

Иранские депутаты, указав на добровольное предоставление Ираном возможностей для мониторинга и доступа к ядерным объектам, усомнились в дальнейшем сотрудничестве с инспекциями МАГАТЭ.

"Если сотрудничество с инспекциями МАГАТЭ создает оправдания для двусмысленности, зачем повторять эти возможности?", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, депутаты подчеркнули, что генеральный директор и секретариат МАГАТЭ потеряли свой технический аспект.

"Визит г-на Рафаэль Гросси на оккупированные территории Палестины и его встреча с лидерами режима, который отказывается принять Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не принимает во внимание различные сообщения о незаконном приобретении ядерного оружия, являются наиболее явными признаками пристрастного подхода Гросси. Такие акты ставят под вопрос приверженность генерального директора МАГАТЭ выполнению своей миссии на пути к ядерному разоружению", - говорится в заявлении.