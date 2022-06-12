В Баку стартовала главная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

12 июн. 14:05

В Баку началась финальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Она пройдет с 15:00 до 17:00 по местному времени.

Пилоты "Формулы-1" ведут борьбу за Кубок Гран-при, который в этом году посвящен воссоединению Азербайджана с исконными землями - Шушой и «Году города Шуша». Кроме того, официальная награда гонок приурочена к 270-летию города Шуша, культурной столицы страны.

Стоит отметить, что протяженность трассы в Баку составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость на трассе - 360 км/ч.

Напомним, что сегодня утром уже состоялась основная гонка «Формулы-2». По прохождению 29 кругов были определены победители. Так, первое место занял норвежский гонщик Деннис Хаугер из команды Prema Racing. Пилот команды Carlin Логан Сарджент занял второе место, а Фелипе Другович (MP Motorsport) занял третье место.

За первый час финальной гонки Гран-при Азербайджана произошло несколько инцидентов. Так, на старте был оштрафован пилот команды Williams Николас Латифи за то, что механики команды позже разрешенного времени покинули стартовую решетку. Пилот был вынужден заехать в пит-лейн, чтобы отбыть наказание.

В течение часа из гонки выбыли три болида. На девятом круге с гонки сошел испанский автогонщик Карлос Сайнс. По имеющейся информации, у болида Сайнса возникли проблемы с двигателем. Кроме того, мотор автомобиля Ferrari, которым управлял Шарль Леклер, задымился. Из-за технической проблемы из гонки также выбыл пилот Alfa-Romeo Чжоу Гуаньюй. Во всех трех болидах, сошедших с гонки, были установлены силовые установки от Ferrari.

По итогам 27 кругов лидерами гонки стали автогонщики команды Red Bull Макс Ферстраппен и Серхио Перес, а также британский автогонщик Джордж Рассел, представляющий команду Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

Затем гонку завершил еще один болид с мотором от Ferrari. У пилота Кевина Магнуссена из команды Haas возникли технические проблемы. Пятым гонщиком, сошедшим с дистанции, стал Лэнс Стролл из команды Aston Martin – произошла очередная поломка в двигателе.

В итоге по результатам прошедшей гонки победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1" стал Макс Ферстраппен из команды Red Bull.