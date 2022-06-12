"Транснефть": нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме

12 июн. 13:44

Нефтепровод "Дружба" продолжает работать в штатном режиме, прокачка нефти идет в соответствии с графиком. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме. В соответствии с графиком прокачка идет транзитом через Беларусь как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину. Перебоев в поставках не было", - сообщил Демин.

Ранее в сети появилась информация, что в Брянской области произошла попытка подрыва нефтепровода "Дружба".