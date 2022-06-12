Захарова: Россия запросит консультации со странами КБТО по биолабораториям США

12 июн. 13:31

Россия намерена в ближайшее время запросить консультации с государствами - участниками Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в связи с деятельностью биолабораторий США на постсоветском пространстве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с ТАСС.

"Мы намерены в ближайшее время задействовать механизмы, согласно статьям V и VI Конвенции, которые предусматривают консультации между государствами - участниками КБТО в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений, а также сотрудничество в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО", - сказала Захарова.

По данным России, США разместили в ряде соседних с Россией государств сеть биологических лабораторий, где под эгидой Пентагона ведется работа с опасными вирусами. Представители американской стороны отрицают версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия и утверждают, что лаборатории действуют в интересах безопасности США.