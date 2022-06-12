12 июн. 13:14

На церемонии вручения госпремий и медалей Героя Труда в воскресенье Владимир Путин поздравил россиян с Днем России.

Путин отметил, что этот государственный праздник "наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее".

"Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки", - сказал глава государства.

"Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными", - подчеркнул Путин.

День России ежегодно празднуется 12 июня. Сегодня по всей стране состоятся массовые культурные и спортивные мероприятия, концерты и праздничные фейерверки.