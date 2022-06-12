Глава МВД Сербии прокомментировал срыв визита Лаврова в республику

12 июн. 12:58

В воскресенье в интервью газете "Вечерне новости" глава МВД Сербии Александар Вулин, комментируя срыв визита главы российского МИД Сергея Лаврова, заявил, что сокращение сотрудничества с Россией и отдаление от Москвы противоречат интересам республики.

"От нас всегда ждут, постоянно ожидают, что мы что-то сделаем для других в ущерб собственным интересам. Не в интересах Сербии участвовать в конфликте великих, и не в интересах Сербии сокращать близкие отношения и сотрудничество с Россией и ее руководством", - сказал Вулин.

Он добавил, что великие силы "не могут поступать с Россией, как им хочется, поэтому свою фрустрацию они лечат на Сербии" и что они, требуя от Сербии ввести санкции против России, знают, что "в экономическом смысле это незначительный факт, но в моральном смысле представляет значительный удар".

Напомним, что 6-7 июня у Лаврова был запланирован визит в Белград, однако Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета российского министра. Москва сочла решение ряда европейских государств не пропускать самолет главы российского внешнеполитического ведомства беспрецедентным и немыслимым.