СМИ: ВС Турции ждут приказа из Анкары для начала новой военной операции в Сирии

12 июн. 12:47

Вооружённые силы Турции готовятся к военной операции на севере Сирии, ждут приказа из Анкары. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

"Вооруженные силы Турции готовятся к пятой операции на севере Сирии, они ждут приказа из Анкары", - пишет издание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение.

По данным газеты, операции пройдут в четырех регионах Сирии. Глава отдела международных отношений Университета Алтынбаш профессор Серхат Эркмен сообщил изданию, что операция, которую предстоит провести, преследует ряд целей.

"Главная цель Турции в этой операции - борьба с террористической организацией РПК на границе и угрозой безопасности страны. Конечная цель - сделать шаг, который облегчит возвращение сирийских беженцев", - заявил Эркмен.

Эксперт также отметил, что в рамках борьбы с РПК/YPG Турция "стремится контролировать более широкую территорию и минимизировать зону влияния сепаратистской организации в Сирии".

"К тому моменту, которого мы достигли сегодня, появилась возможность продвинуться вперед в борьбе с терроризмом, обусловленная как частичным изменением внутренних балансов в Сирии, так и изменением международной конъюнктуры. В настоящее время Турция использует эту возможность. Эта борьба растянется на очень долгую фазу. Новая операция, которую предстоит выполнить, является частью процесса. Нас ждет операция, краткосрочные эффекты которой можно найти в борьбе с терроризмом, а среднесрочные и долгосрочные эффекты - в устранении стратегических угроз Турции", - добавил он.