В Кремле проходит церемония вручения Госпремий

12 июн. 12:33

Сегодня, в День России, президент РФ Владимир Путин проводит церемонию вручения медалей Героя Труда РФ и знаков лауреатов Государственных премий за 2021 год. Мероприятие проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Государственные премии РФ присуждены за выдающиеся достижения в областях науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.

Кроме того, на церемонии Путин вручит золотые медали Героям Труда РФ. В конце апреля глава государства подписал указ о присвоении этого звания пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом.