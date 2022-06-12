Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с генсекретарем ООН

12 июн. 12:17

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и генсекретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в телефонном разговоре обсудили последние ситуации в регионе и мире, сообщает ИРНА.

В ходе разговора Гутерриш подчеркнул важность продолжения венских переговоров и назвал дипломатию лучшим путем к урегулированию разногласий в иранской ядерной сделке.

В свою очередь, Амир Абдоллахиян назвал действия США и трех европейских стран в представлении резолюции против Ирана в Совет управляющих ООН политическими и поспешными. Кроме того, он сделал акцент на полном устранении блокады в Йемене, выразив поддержку продолжения перемирия. Глава внешнеполитического ведомства Ирана назвал это предусловием для диалога между йеменскими партиями.

Министр иностранных дел сослался на нападение Израилем на аэропорт в Сирии, назвав эту меру нарушением принципов Устава ООН.