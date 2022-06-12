Стало известно новое название McDonald's в России

12 июн. 11:46

Бывшую сеть McDonald's в России переименовали во "Вкусно - и точка". Об этом сообщил журналистам гендиректор сети Олег Пароев.

"Я рад представить наше новое название - "Вкусно - и точка", - сказал Пароев.

Напомним, что McDonald's приостановил работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Позже компания объявила об уходе из России, продав сеть российскому бизнесмену Александру Говору. Владелец планирует расширить сеть ресторанов быстрого питания до 1000 заведений в течение 5-6 лет.

"Вкусно - и точка" будет работать с новыми названиями в меню, а все ее сотрудники сохранят места "на эквивалентных условиях" в течение как минимум двух лет.