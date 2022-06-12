В столице Азербайджана стартовала основная гонка «Формулы-2»

12 июн. 11:32

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года в Баку стартовала основная гонка "Формулы-2", сообщает агентство Trend.

Победитель будет объявлен по прохождению 29 кругов. Напомним, что победителем прошедшей вчера в Баку спринтерской гонки "Формулы-2" стал пилот команды ART Grand Prix датчанин Фредерик Вести.

На данный момент уже несколько болидов вышли из строя в основной гонке "Формулы-2". Олли Колдуэлл из команды "Campos Racing" столкнулся с пилотом команды "Van Amersfoort Racing" Амаури Корделлом, вследствие чего оба пилота были вынуждены прекратить гонку.

Кроме того, турецкий пилот Джем Болукбаши (Charouz Racing System) и Рой Ниссани из команды DAMS врезались в ограждение.