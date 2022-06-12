В России отмечают главный государственный праздник

12 июн. 11:00

День России – главный государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этом году он выпал на воскресенье, по всей стране – от Камчатки до Калининграда – состоятся праздничные мероприятия: массовые гуляния, концерты, фейерверки.

День России является одним из самых молодых государственных праздников, он отмечается с 1992 года. Дата 12 июня выбрана потому, что именно в этот день в 1990 году состоялся I Съезд народных депутатов РСФСР, на котором была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, провозгласившая равноправие политических партий и общественных организаций, был принят принцип разделения властей, определилось верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.

Статус праздника был определен специальным указом 2 июня 1994 года. В 1995 году 12 июня прошли первые торжественные мероприятия.

Традиционно в День России в Кремле состоится торжественная церемония, которую проведет Владимир Путин. Президент вручит медали Героям труда, а также наградит лауреатов Государственной премии за выдающиеся достижения в различных областях.

Многие государственные лидеры уже поздравили Владимира Путина с Днем России. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо, в котором выразил особое удовлетворение взаимодействием России и Азербайджана по широкому спектру вопросов двусторонней повестки. Ильхам Алиев также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания.

Помимо азербайджанского лидера, Путина поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров и другие главы государств.

Сегодня в честь праздника в городах страны пройдут праздничные мероприятия. Свои программы приготовили музеи, культурные центры и библиотеки. Кроме того, в столице в честь Дня России состоится праздничный фейерверк в 22 часа на ВДНХ.