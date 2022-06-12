Председатель парламента Грузии отправился с визитом в скандинавские страны

12 июн. 10:45

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 12-18 июня отправился с визитом скандинавские страны - Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу парламента страны.

Отмечается, что во время визита в Норвегию Шалву Папуашвили примет король Харальд V. Запланированы встречи председателя парламента Грузии со спикером стортинга Масудом Гарахани, членами постоянной комиссии по международным отношениям и обороне, а также госсекретарем Министерства иностранных дел Эриком Туном.

В Дании Папуашвили встретится с королевой Маргарет II и со спикером датского парламента Хенриком Дамом. Кроме того, он примет участие в мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Данией.

В рамках визита в Финляндию Спикер Парламента Грузии и члены делегации проведут встречи со спикером парламента Матти Ванханеном и депутатами, а также примут участие в открытии пленарного заседания парламента Финляндии.

Папуашвили завершит свой визит в скандинавские страны в Швеции. Там он встретится с королем Швеции Карлом XVI Густавом, со спикером парламента (риксдага) Андреасом Норленом, министром обороны Питером Халквистом и заместителем министра иностранных дел Робертом Рейдбергом.