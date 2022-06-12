Эрдоган: Развитие восточных регионов Анатолии – один из приоритетов правительства Турции

12 июн. 10:31

Развитие восточных регионов Анатолии является приоритетом правительства Турции, заявил в субботу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию ряда объектов в восточной провинции Ван, передает агентство «Анадолу».

Он отметил, что наряду с реализацией инфраструктурных и промышленных проектов на востоке страны, делается ставка на транспорт, туризм и защиту окружающей среды.​​​​

«За последние два десятилетия только в провинции Ван построены общежития на 9 682 места, 52 спортивных объекта, 19 больниц, 103 медцентра. Впервые в истории Вана в провинции был открыт университет. Опять же за последние 20 лет только в провинции Ван были построены 4 водохранилища, еще пять подобных объекта находятся на стадии строительства», – сообщил турецкий лидер.

Как говорится в сообщении агентства, после разрушительного землетрясения 2011 года государство построило для жителей провинции Ван 25 тысяч жилых зданий, школ, мечетей, социальных объектов. Эрдоган добавил, что 11 июня в восточной провинции стартует реализация нового этапа проектов общей стоимостью в 4 млрд 175 млн лир.

Глава государства назвал провинцию Ван «восходящей звездой» востока страны, при этом акцентировав внимание на значимости обеспечения безопасности в восточной и юго-восточной части Турции.