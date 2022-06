Зачем европейцы ели египетские мумии

The Conversation

Сначала вера в то, что измельченные и подкрашенные человеческие останки могут излечить все болезни, начиная от бубонной чумы и заканчивая головной болью; а потом мрачные представления викторианцев о том, какими должны быть вечерние развлечения, определили популярность забальзамированных трупов древних египтян со Средних веков до XIX века. The Conversation вспоминает самые сумасбродные страницы европейской истории, когда жители континента был одержимы египетскими мумиями.

Мумия-мания

Уверенность в том, что с помощью мумий можно вылечить все болезни, вынуждала людей веками потреблять отвратительный на вкус "продукт". Мумии продавались в аптеках и изготавливалась из останков мумий, которые привозили прямиком египетских гробниц в Европу. К XII веку аптекари использовали измельченный порошок из мумий, полагаясь на его сверхъестественные лечебные свойства. Мумии прописывалась в качестве лекарства в течение последующих 500 лет. В мире, где еще не было антибиотиков, врачи использовали толченые черепа, кости и плоть для лечения всего: от головных болей и отеков, до чумы. Но не все были уверены в эффективности лекарства. Ги де ла Фонтен, королевский врач сомневался в том, что мумия на самом деле полезна. Он также знал об использовании "ненастоящих мумий", изготовленных из трупов крестьян, погибших в Александрии в 1564 году. Врач понимал, что людей обманывают, и в производстве лекарства не всегда используются древние мумифицированные тела. Тем не менее ненастоящие мумии - подтверждение невероятного спроса на мертвые тела в медицине, который не могли удовлетворить древние египетские останки. Аптекари и травники использовали лекарства из мумий даже в XVIII веке.

Мумии и медицина

Не все врачи считали, что высушенные древние мумии - лучшее лекарство. Некоторые доктора были уверены, что свежая плоть и кровь куда лучше, чем давно истлевшие останки. Даже самые знатные из дворян были уверены, что чем свежее, тем лучше. Король Англии Карл II, например, принимал лекарство из человеческих черепов. До 1909 года врачи повсеместно использовали человеческие черепа для лечения неврологических заболеваний. Для царственных особ и знати употребление лекарств из мумий считалось уместным, поскольку врачи утверждали, будто все они изготавливаются из мумий фараонов. Короли ели королей.

Еда, напитки и развлечения

К XIX веку люди уже не использовали мумии для лечения болезней, однако в Викторианской Англии были популярны ”вечерники-распаковки”, на которых с египетских трупов снимались бинты в качестве развлечения. Первая экспедиция Наполеона в Египет в 1798 году пробудила европейский интерес к стране. Путешественники XIX века, возвращаясь из Египта, привозили в Европу мумии, купленные на улицах. Викторианцы устраивали частные вечеринки, посвященные снятию покровов с древних египетских тел. Первые такие мероприятия носили, по крайней мере, видимость, научной процедуры. В 1834 году, например, хирург Томас Петтигрю вскрыл мумию в Королевской коллегии хирургов. В то время аутопсия и операции проводились публично, и снятие бинтов с мумии представляло собой очередное медицинское мероприятие.

Но вскоре медицинский аспект утратил свою релевантность. Мумии больше не лекарство, а предмет, вызывающий интерес. Хозяин дома, который мог себе позволить за ужином развлечь гостей ”распаковкой” мумии, считался богатым. Желавшие понаблюдать за тем, как из-под бинтов появляется иссушенная плоть и кости толпами собирались на такие мероприятия как в частных домах, так и в учреждениях, где размещались научные общества. Употребляя крепкие напитки во время действа, публика громко выражала одобрение происходящему.

Проклятие мумии

Вечеринки с мумиями завершились с началом XX века. Мрачная потеха стала считаться дурным вкусом, а разрушение археологических артефактов - прискорбным событием. Затем обнаружение гробницы Тутанхамона спровоцировало настоящее безумие, сформировав стиль ар-деко, элементы которого использовались буквально во всем: от дизайна дверей Крайслер-билдинг до часов Картье. В 1923 году по естественным причинам умер Лорд Карнарвон, финансировавший экспедицию, во время которой была обнаружена гробница Тутанхамона. Тем не менее его смерть была объяснена новым суеверием - ”проклятием мумии”.

Современные мумии

В 2016 году египтолог Джон Дж. Джонстон провел первое с 1908 года публичное снятие бинтов с мумии. На мероприятии, сочетавшем элементы искусства, науки и шоу, Джонсон воспроизвел атмосферу викторианских вечеринок с мумиями. Шоу было отвратительным. Играла песня группы The Bangles Walk Like an Egyptian, а посетители пили джин. Мумия оказалась актером, замотанным в бинты, но мероприятие произвело впечатление. Даже тот факт, что шоу было устроено в лондонской Больнице Святого Варфоломея, служило напоминанием о том, что мумии по-разному воспринимались на протяжении истории: и как лекарство, и как жуткое развлечение.

Сегодня стоимость черного рынка контрабанды древностей, в том числе и мумий, оценивается в $3 млрд. Ни один профессиональный археолог не предложит ”распаковать” мумию, ни один врач не пропишет ее в виде порошка. Однако интерес к мумиям по-прежнему велик. Они все еще продаются и эксплуатируются в качестве товара.