Израиль и Ливан не могут поделить акваторию Средиземного моря

Старший советник США по энергетике Амос Хохштейн прибудет в Бейрут в начале следующей недели, чтобы начать непрямые переговоры по морской границе, которые зашли в тупик после того, как Ливан заявил о необходимости изменения карты, используемой ООН. Прибытие 5 июня законтрактованного Израилем судна Energean Power на морскую границу между Израилем и Ливаном обострило давние разногласия между двумя государствами, спровоцировав очередной виток региональной напряженности.

Middle East Eye отмечает, что после появления плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Energean в спорных водах для работы на израильском газовом месторождении Кариш президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Наджиб Микати призвали Тель-Авив не начинать разведку, а "Хезболла" заявила, что будет использовать силу для защиты природных богатств Ливана, вызвав таким образом опасения в отношении эскалации насилия.

С чего все началось

Спор о морской границе между Израилем и Ливаном начался в 2007 году из-за двустороннего соглашения между Ливаном и Кипром по поводу делимитации их морских границ, предусматривающего возможность изменения параметров акватории между Израилем и Ливаном. Кипр ратифицировал договор в 2009 году, а Ливан от ратификации отказался.

В 2010 году Израиль подписал с Кипром соглашение об исключительной экономической зоне, определив координаты, указанные в кипрском-ливанском договоре в качестве своей северной границы и закрепив их в сделке с Никосией. В результате, израильская северная морская граница перекрыла ливанскую южную границу, спровоцировав спор между двумя странами. Ливан заявляет, что соглашение нарушает его суверенные права. Израиль, в свою очередь, закрепил свои координаты в ООН в июле 2011 года.

Разногласия по поводу акватории площадью 860 км² усилились в 2017 году, когда Ливан подписал соглашение о разведке и добыче газа на четвертом и девятом блоках с консорциумом, представленным французской компанией Total, итальянской Eni и российской ”Новатэк”. Разработка четвертого блока была объявлена коммерчески невыгодной, а что касается девятого блока, то сейсмический анализ определил его перспективность, хотя коммерческие запасы газа могут быть подтверждены только в ходе бурения. Total, даже будучи связанной соглашением с Ливаном, завила, что не начнет разработку девятого блока, пока пограничный спор с Израилем не будет разрешен.

Месторождение Кариш

В июне 2020 года Израиль объявил третий тендер на разведку газа и нефти на 72 блоке, расположенном между первой и 23-й линией в спорной акватории. Между Израилем и Ливаном при посредничестве США начались непрямые переговоры, которые зашли в тупик. Сегодня израильтяне заявляют права на разработку месторождения Кариш, поскольку морская граница Ливана проходит по 23-й линии, не пересекающей газовое месторождение.

По мнению Руди Баруди, эксперта по энергетике и исполнительного директора компании Energy and Environment Holding, и ливанские, и израильские определения их морских границ не верны. Баруди напоминает, что Израиль и Ливан начинают отсчет из моря, вместо того, чтобы проводить делимитацию от исходной линии, которая определяется как прямая линия, перпендикулярная общему направлению побережья возле конечной точки сухопутной границы. ”Ливан провел свою 23-ю линию с моря, в 60 метрах от берега. Израиль - в 30 метрах. Эти подсчеты технически неверные. В рамках технологии определения границ, Израиль заявляет свои права не на ту территорию”.

Однако американский дипломат Фредерик Хоф, занимавшийся израильско-ливанским переговорным процессом в 2010-2012 годах, считает, что и Ливан, и Израиль правильно определили морскую границу: ”Десять лет назад мы с командой Госдепартамента США провели немало времени над расчетами. Мы были уверены, что обе стороны систематически подошли к решению вопроса. Они использовали разные критерии для определения ориентира, но обе линии правильные”. В 2011 году Хоф предложил премьер-министру Ливана Наджибу Микати 55% спорной акватории, а Израилю - 45%. Однако ни Израиль, ни Ливан не согласились на так называемую линию Хофа. ”Мне кажется, если бы тогда Микати пошел на компромисс, сегодня Ливан зарабатывал бы десятки миллиардов долларов на газовом экспорте”, - считает Хоф.

29-я линия

По данным, собранным Ливанской армией и одобренным Гидрографической службой Великобритании, Ливан имеет право на дополнительные 1430 км². Новая делимитационная 29-я линия пересекает границы месторождения Кариш. Ливану предстоит внести поправки в Указ № 6433 - официальный документ, поданный в ООН в 2011 году, где 23 линия определяется как южная морская граница страны.

Почему ливанские власти все еще не изменили указ, загадка для Дианы Кайсси, эксперта по энергетике и члена консультативного совета Ливанской нефтегазовой инициативы. По ее словам, когда в июне 2020 года спикер ливанского парламента Набих Берри объявил о начале непрямых переговоров, ливанские чиновники решили участвовать в них, имея на руках неисправленный указ, хотя переговорщики проинформировали президента об исследовании, проведенном армией в отношении 29 линии, определяющей южную границу государства. ”Самое грустное, что мы по-прежнему руководствуемся 23-й линией. Мы, ливанцы, сами во всем виноваты, потому что не внесли поправки в указ с тем, чтобы принять 29-ю линию, - уверена Кайсси. - Мы сами для себя не определили, какие у нас морские границы”.

Эксперт по энергетике Марк Аюб говорит, что правительство Хасана Диаба (премьер-министр Ливана с 21 января 2020 года по 10 сентября 2021 года, прим. ред.) собиралось внести поправки летом 2020 года. Однако в связи с отставкой Диаба после произошедшего 4 августа того же года взрыва в Бейруте, Мишель Аун (президент Ливана с 31 октября 2016 года, прим.ред.) отказался подписывать указ, подготовленный временным правительством. Тогда президент вел переговоры с США и МВФ по поводу предоставления экономической помощи для восстановления. Также обсуждалась сделка по электричеству с Египтом и Иорданией при посредничестве США. Изначально президент Аун поддерживал 29-ю линию. Но после формирования правительства Микати в сентябре 2021 года, он передумал, заявив, что южная морская граница государства проходит по 23-й линии.

Роль США

Визит старшего советника США по энергетике Амоса Хохштейна в Бейрут в феврале 2022 года и его предложение начать переговоры с 23-й линии вместо 29-й, вероятно, сдержало ливанских чиновников от внесения поправок в указ, поскольку они боялись потерять поддержку Вашингтона в других вопросах. Тем не менее ливанское правительство еще не дало Хохштейну ответ по поводу его предложения. Участие США в переговорном процессе между Израилем и Ливаном подчеркивает важность урегулирования морского спора не только для сторон-участниц, но и для всего региона в целом. США заинтересованы в решении вопроса, поскольку хотят избежать региональной эскалации. Хоф объясняет: ”Ситуация потенциально опасная. Возможен только дипломатический путь решения. Со стороны ливанских политиков необходима четкая позиция. В настоящий момент ее нет, а спор усиливает неопределенность и нестабильность”.

Возможность для Ливана

По словам Кайсси, если Ливан сумеет быстро разрешить спор с Израилем, начнет разведку в исключительной экономической зоне и обнаружит коммерческие месторождения, у него всё еще будет время на прокладку трубопровода. Стране, значительно пострадавшей из-за экономического кризиса, начавшегося в 2019 году, представится золотая возможность. ЕС будет активно инвестировать в возобновляемую энергетику, поскольку газ считается зеленой инвестицией в рамках Зеленого соглашения. Также стоит учитывать отказ Европы от российского газа. Баруди считает, что ливанский газ может укрепить экономику страны и гарантировать гражданам такие социальные преимущества, как здравоохранение, образование и электричество. Однако, по мнению Аюба, единственная возможность возвращения к переговоров с Израилем - внесение поправок в указ. ”Они в наших водах. Мы не можем вернуться за стол переговоров, будучи в слабой позиции, - говорит эксперт. - Переговоры в рамках 23-й линии означают, что нам придется отдать часть месторождения Кариш израильтянам, разделить с ними газовое месторождение Кана, а также сократить площадь 8 и 9 блоков, принадлежащих Ливану”.

Газовая промышленность Израиля

В отличие от Ливана, Израиль добывает газ не первый десяток лет. После периода длительного импорта Израиль в 2004 году начал добывать природный газ на собственных морских месторождениях. После начала украинского конфликта Израиль возобновил деятельность по разведке газа. Европ хочет быстро заменить газ, который ранее поставлялся Россией. В связи со спросом со стороны Европы Израиль подготовил новый раунд тендеров на разведку газа в Средиземном море для последующего его экспорта европейскому блоку. При этом совсем недавно министр энергетики Израиля Карин Эльхарар заявила, что разведка новых месторождений будет приостановлена в связи с необходимостью достижения целевых показателей по возобновляемым источникам.

Чтобы удовлетворить европейский спрос, Израиль намерен увеличить производство газа до 40 млрд кубометров за счет расширения существующих и запуска новых проектов, в том числе и на месторождении Кариш. Поэтому Израиль стремится разрешить морской спор и обеспечить себе право распоряжаться месторождением Кариш, что может оказаться выгодным для Тель-Авива.

По мнению Хофа, Ливану не стоит вести переговоры по 29-й линии. Поскольку спор касается акватории между первой и 23-й линиями у сторон есть возможность прийти к компромиссу. ”Американское предложение будет заключаться в том, чтобы рассматривать спорный участок как единое целое. Если обе стороны согласятся на такой вариант, одна компания сможет заниматься разведкой, обеспечивая прибыль сторонам в равных долях, - считает Хоф. - Другим вариантом может стать разделение акватории на две исключительные экономические зоны”.

На вопрос о том, есть ли вероятность эскалации морского спора, Хоф ответил, что подобное развитие событий не в интересах ни одной из сторон: ”Международные корпорации уже нервничают в связи с ситуацией. Им нужна политическая стабильность и спокойствие, чтобы вложить значительные инвестиции в развитие и добычу”.