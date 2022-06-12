В Намангане появится новый государственный вуз

12 июн. 8:33

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление о создании Наманганского государственного института иностранных языков имени Исхокхона Ибрата.

Вуз начнет работу уже с 2022/2023 учебного года, а с 2023/2024 учебного года абитуриенты, поступающие на бакалавриат будут проходить дополнительный профессиональный экзамен, направленный на оценку четырех навыков (слушать и понимать, читать, писать и говорить). Этот экзамен не надо будет сдавать абитуриентам, имеющим национальный или соответствующий ему международно признанный сертификат уровня B2 и выше по иностранному языку.

Выпускники Наманганского государственного института иностранных языков будут получать квалификацию по двум иностранным языкам.

Вуз расположится в зданиях Наманганского инженерно-строительного института в селе Янгиобод, затем будет построено новое учебное здание в Наманганской области