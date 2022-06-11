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В Каспийском море прошли военные учения Казахстана

В Каспийском море прошли военные учения Казахстана

Тактико-специальные учения по поисково-спасательным действиям завершены в казахстанском секторе Каспийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

В рамках учений проводились поиски корабля, обесточенного из-за пожара. Были организованы совместные действия кораблей и катеров ВМС и авиации Сил воздушной обороны, подразделений департамента Пограничной службы Комитета нацбезопасности по Мангистауской области и Министерства по ЧС.

Основная цель маневров была достигнута, практика проведения подобных учений будет продолжена, отметили в Минобороны республики.

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