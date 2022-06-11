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Китай будет возить грузы в Европу самолетами через Казахстан

Китай будет возить грузы в Европу самолетами через Казахстан

В июне был запущен новый грузовой авиарейс между Алматы и Сианем (Северо-Западный Китай).

Новый рейс раскроет потенциал двусторонней торговли, а также сделает Алматы транзитным хабом в Центральной Азии. Грузовой рейс будет выполняться один раз в неделю, затем количество рейсов может быть скорректировано в соответствии с рыночным спросом, сообщает Китайский информационный интернет-центр "Чжунгован".

Также через Алматы выполняется рейс из Сианя в немецкий Мангейм.

В мае в Алматы был запущен грузовой авиарейс из крупного китайского портового города Тяньцзинь.

Китай будет возить грузы в Европу самолетами через Казахстан
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