Китай будет возить грузы в Европу самолетами через Казахстан

11 июн. 23:25

В июне был запущен новый грузовой авиарейс между Алматы и Сианем (Северо-Западный Китай).

Новый рейс раскроет потенциал двусторонней торговли, а также сделает Алматы транзитным хабом в Центральной Азии. Грузовой рейс будет выполняться один раз в неделю, затем количество рейсов может быть скорректировано в соответствии с рыночным спросом, сообщает Китайский информационный интернет-центр "Чжунгован".

Также через Алматы выполняется рейс из Сианя в немецкий Мангейм.

В мае в Алматы был запущен грузовой авиарейс из крупного китайского портового города Тяньцзинь.