Выставка итальянского фотографа откроется в Краснодаре

12 июн. 5:23

Персональная выставка фотографии Паоло Мизерини будет открыта в Краснодаре с 21 июня по 3 июля.

Экспозиция "Солярис" разместится в краевом выставочном зале изобразительных искусств. Работы для выставки Мизерини создавал в Центральной России, куда фотограф специально приезжал несколько лет подряд.

"Данные кадры сделаны в маленьких деревнях Рязанской области, перед нами реки Ока и Цна, окрестности Вышенского монастыря. Но это взгляд европейца, для которого Центральная Россия лишена привычной сусальности и декоративности", - сообщили в Минкультуры региона.

Паоло Мизерини с 2022 года является членом Союза фотохудожников России. Также он является соучредителем и директором школы дизайна и фотографии "Айсиэль" в Геленджике.