СМИ: ЕК выдвинет Украине условия для получения статуса кандидата в ЕС

11 июн. 21:42

Украина сможет получит статус кандидата на вступление в Евросоюз только на определенных условиях, пишет в субботу Bloomberg.

"Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но на условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией", - отмечает издание.

Сегодня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе поездки в Киев сообщила, что позиция ЕК о возможном кандидатстве Украины на вступление в ЕС будет обнародована к концу следующей недели.

До рассмотрения заявки Украины все члены ЕС должны единогласно одобрить решение, однако часть стран, включая Данию, Швецию, Нидерланды, Португалию, скептически относятся к этой идее.