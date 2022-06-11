Армянские националисты имитируют политическую деятельность

На минувшей неделе - впервые за долгое время - руководство правящей в Армении партии "Гражданский договор" прокомментировало активизацию оппозиции. Один из ближайших соратников премьера Никола Пашиняна, глава МИД Арарат Мирзоян усомнился в логике националистов, назвав политику митингующих оппозиционеров эфемерной, поскольку она не предполагает отмену трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года, а лишь подразумевает его заморозку.

Ответить главе армянского МИДа пожелали многие члены "партии войны", однако наиболее колоритный ответ прозвучал из уст бывшего замминистра обороны Артака Закаряна, фактически подтвердившего слова Мирзояна. Это лишний раз позволило наблюдателям убедиться в том, что в Армении смена политического режима не способствует ускорению миротворческого процесса; все политические силы страны стремятся его замедлить, и никто не собирается объявлять денонсацию. Словом, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Тогда возникает вопрос, кто же в нынешней Армении формирует реальную политику, а кто лишь занимается ее имитацией?

Многолетний переговорный процесс по проблеме преодоления армяно-азербайджанского кризиса продемонстрировал одно из проявлений армянской политики: намеренное неисполнение либо затягивание сроков достигнутых договоренностей. Более 20 лет никто в Армении не воспринимал всерьез резолюции ООН, осуждающие оккупацию территории Азербайджана; политические элиты скептически относились к "казанской формуле" выхода из конфликта, "революционное" правительство также без какого-либо энтузиазма говорило о преодолении противоречий до 2020 года. Но и война, и последующий мир не придали ускорения процессам, потвердев, что армянская дипломатия договороспособна исключительно при участии посредников и при их непосредственном мониторинге ситуации. Проще говоря, Армения не будет ничего делать, если ей настойчиво не напоминать о неукоснительном выполнении взятых на себя обязательств.

Однако инертность армянской дипломатии по вопросам мира всего лишь производное от общей региональной политики Еревана, которая не предполагает решения хронических, системных проблем, поскольку не стремится интегрироваться в пространство Южного Кавказа. Если взглянуть на проблемы Армении под другим углом, то станет ясно, что логистическая цепочка выстраивается благодаря инфраструктуре Азербайджана, включая энергетику и сельское хозяйство. В таком случае кризисные явления в политике устраняются намного быстрее, так как отсутствует элемент раздела ресурсов. Однако мало кто в Ереване рассматривает возможности межотраслевой кооперации между странами. Армянскую элиту мало интересует, что и по какой цене будет покупать обыватель, так как региональный изоляционизм - не проблема для финансовой безопасности самих власти предержащих.

Подобный контекст армянской политики – райские условия для националистов, стремящихся (подобно Пашиняну) демонстративно откладывать выполнение условий мира, но при этом зарабатывать бонусы на "любви к Армении". Но как быть тем, чье место уже занято чужой командой с подчеркнутым прозападным вектором развития? На помощь приходит осуждение уже принятых актов и миротворческих инициатив, которое формирует ложную политическую повестку. Именно этим в данный момент занимается националистическое крыло армянской политики, упрекая Пашиняна в неспособности выйти из процесса делимитации и демаркации границы, а также изменить условия капитуляции Армении. Очевидно, это нереализуемо, поскольку в дипломатической работе присутствует посредническая линия, реализованная Россией. Отказ или попытка спекулировать условиями мира станет ударом по престижу Еревана, и оскорблением в адрес Москвы, приложившей немалые усилия для поддержания мира. Однако все это выведено за скобки риторики реваншистов, которым проще обвинить, нежели что-либо предложить.

Упоминание разных населенных пунктов вдоль линии разграничения миротворческих сил, обвинения в сдаче территорий, в том числе на 21-киллометровом участке дороги Горис - Капан, постоянно меняющееся число задержанных армянских военных – всё это необходимо лишь националистам, вгоняющим общество в депрессивное состояние и имитирующим обсуждение государственных проблем.