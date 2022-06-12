Стадион "Олимп" открылся под Анапой

12 июн. 2:17

Обновленный стадион "Олимп" в поселке Виноградном открылся в субботу.

В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета города-курорта Леонид Красноруцкий и гендиректор агрофирмы "Южная" Игорь Чемериз.

Прежде "Олимп" был одним из лучших спортивных объектов курорта, его обновлением занялась группа компаний "Ариант". "Олимп" получил обновленное футбольное поле, судейский корпус, новую беговую дорожку дистанцией 400 метров, спортивные тренажеры, трибуны на 500 мест и современные прожекторы. Кроме того, на стадионе разместили три спортплощадки для пляжного волейбола. Административно-бытовой комплекс включает раздевалки, душевые, туалеты.

За очень короткий срок здесь появился современный стадион, на котором можно проводить не только муниципальные и краевые, но и всероссийские соревнования, сообщил Тимченко.

"Наша страна самая спортивная в мире, и такой подарок накануне Дня России - большое событие для всех нас", - отметил Швец на открытии "Олимпа".