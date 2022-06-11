Южная Осетия на пять дней откроет границу с Грузией

11 июн. 21:08

Южная Осетия с 13 по 17 июня откроет границу с Грузией.

Решение принято на заседании Совета безопасности под председательством президента Южной Осетии Алана Гаглоева в связи с празднованием религиозного праздника Ломисы дзуар.

"Разрешить въезд в Республику Южная Осетия и выезд в Грузию с 13 июня 2022 года по 17 июня 2022 года включительно через МПГГ "Раздахан", "Переу" и "Синагур" жителям населенных пунктов Ленингорского и Дзауского районов", - говорится в сообщении.

Практика пропуска через КПП в праздничные дни была инициирована жителями Ленингорского района и успешно применена во время празднования Пасхи Христовой, отметил секретарь Совета безопасности Валерий Валиев.

Также на заседании обсуждалась возможность послаблений пересечения границы лицам, выезжающим на лечение в плановом порядке, особое внимание при этом было обращено перевозке больных, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.