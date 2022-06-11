Мужчина в Казахстане снес дом после развода с женой

11 июн. 20:51

Мужчина в Атырау разрушил дом, в котором жил вместе с женой, после того, как рухнула их семейная жизнь, сообщает "Казинформ".

"Женщина обратилась в полицию. Прожив с супругом 8 лет, они развелись. Суд принял решение все нажитое имущество разделить на равные доли. Такой вердикт суда по каким-то причинам не устроил теперь уже бывшего супруга женщины. Наняв бригаду рабочих, он полностью разрушил дом, где они жили с тремя детьми", - сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Отмечается, что мужчина разрушил не только дом, но и гараж, и времянку, находившиеся во дворе.

Сейчас женщина с детьми живет у своих родственников.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 389 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей наказание за самоуправство.