Россия не будет исполнять постановления ЕСПЧ

11 июн. 20:38

Президент Владимир Путин подписал два закона о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В России не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года, когда РФ подала заявление о выходе из Совета Европы. Также, согласно документу, выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ российская Генпрокуратура сможет осуществлять до 1 января 2023 года.

По новому закону, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых судами в России. При этом предполагается создание дополнительного компенсаторного механизма, он расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять уголовные дела из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.