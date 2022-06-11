Мальчика, которого сутки искали в Краснодаре, накануне убил отчим

11 июн. 20:26

В Краснодаре с пятницы искали пятилетнего мальчика, якобы пропавшего на берегу реки Кубань во время отдыха с семьей. Выяснилось, что ребенка убил отчим, затем исчезновение было инсценировано.

Правоохранители установили, что ребенок был убит вечером 8 июня. Семья - мать с детьми и отчим - находилась дома. Между мужчиной и ребенком произошел конфликт, во время ссоры взрослый нанес мальчику удары рукой по голове. Затем семья легла спать, а наутро выяснилось, что ребенок умер.

Пара решила скрыть преступление. Мужчина положил тело ребенка в сумку и закопал в лесополосе на берегу реки Кубань в районе Гидростроя.

Вечером 10 июня семья, с целью инсценировки пропажи мальчика, отправилась на отдых на берег реки Кубани, после чего мать погибшего сообщила в полицию о якобы исчезновении сына, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчина будет заключен под стражу.