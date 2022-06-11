На месте теракта в Беслане откроется культурный центр

11 июн. 19:53

Культурно-патриотический центр на месте теракта Беслана планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Теракт произошел в школе №1 города Беслан 1-3 сентября 2004 года, жертвами стали 334 человека, из которых 186 - дети, еще сотни человек получили ранения.

В этом году на месте трагедии будет открыт международный культурно-патриотический центр "Беслан. Школа №1". Стройплощадку центра посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вместе с ним территорию осмотрел глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Они почтили память жертв теракта и возложили цветы в спортзале разрушенной школы.

"Цель реализации проекта – сохранение мемориально-исторической ценности объекта и подлинных следов исторических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года», - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фактическая готовность объекта на данный момент составляет 30%, ввести в эксплуатацию центр планируется в декабре 2022 года.