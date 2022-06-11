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Позиция ЕК по вступлению Украины в ЕС станет известна на следующей неделе

Позиция ЕК по вступлению Украины в ЕС станет известна на следующей неделе

Европейская комиссия огласит свою позицию по возможности вступления Украины в Евросоюз к концу следующей недели, сообщила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Как вы знаете, комиссия в настоящее время готовит рекомендации так называемого экспертного заключения для стран-членов ЕС. Мы работаем над этой оценкой день и ночь… <…> Сегодняшние обсуждения позволят нам завершить нашу оценку к концу следующей недели", - заявила она на пресс-конференции в Киеве, куда прибыла для обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС.

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