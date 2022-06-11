Противники Пашиняна вышли на акцию протеста в связи с арестами оппозиционеров

11 июн. 19:24

В субботу вечером на площади Франции в центре Еревана проходит очередная акция протеста, противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна выступают против задержаний и арестов оппозиционеров.

На площади собрались несколько сотен человек, они направляются к зданию Генпрокуратуры Армении.

Организаторы митинга - лидеры оппозиционного движения "Сопротивление", они призывают выразить "протест против беспрецедентных политических репрессий".

"Мы выразим наш протест против незаконного ареста наших сторонников. В настоящее время это число достигает до 50 человек", - заявил представитель молодежного крыла движения "Сопротивление".

В руках участников акции плакаты "Николу - тюрьма, свобода политзаключенным".