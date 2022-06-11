РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия перестанет платить пенсии мигрантам из СНГ

Россия перестанет платить пенсии мигрантам из СНГ

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение о пенсионных гарантиях для граждан Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, подписанное в городе Москве 13 марта 1992 года",- говорится в документе.

Соглашение 1992 года позволяло пенсионерам со стажем работы в разных странах СНГ получать пенсию из Пенсионного фонда России. Отказ от соглашения связан в том числе с переходом от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов.

Закон вступает в силу с 30 июня 2022 года.

В дальнейшем правительство России подпишет новые двусторонние договоры между странами содружества, чтобы выплаты пенсионеру осуществляло то государство, где он заслужил пенсию.

1040 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version