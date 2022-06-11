Россия перестанет платить пенсии мигрантам из СНГ

11 июн. 19:11

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение о пенсионных гарантиях для граждан Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, подписанное в городе Москве 13 марта 1992 года",- говорится в документе.

Соглашение 1992 года позволяло пенсионерам со стажем работы в разных странах СНГ получать пенсию из Пенсионного фонда России. Отказ от соглашения связан в том числе с переходом от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов.

Закон вступает в силу с 30 июня 2022 года.

В дальнейшем правительство России подпишет новые двусторонние договоры между странами содружества, чтобы выплаты пенсионеру осуществляло то государство, где он заслужил пенсию.