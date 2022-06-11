Проезд в электричках в России стал бесплатным для детей до семи лет

11 июн. 18:34

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет.

Законопроект была внесен фракцией "Единая Россия", затем Госдума приняла его во втором и третьем чтении.

В пояснительной записке сообщалось, что дети в возрасте от пяти до семи лет в поездах пригородного сообщения должны оплачивать проезд в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет. Также инициаторы законопроекта добавили, что на территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах дети этого возраста оплачивали проезд полностью.