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Узбекистан превратится в грузовой хаб между Китаем и Европой

Узбекистан превратится в грузовой хаб между Китаем и Европой

Польская авиакомпания SkyTaxi начала выполнять грузовые рейсы в Ташкент.

"11 июня в 14.50 по местному времени в международном аэропорту "Ташкент" приземлилось воздушное судно грузовой авиакомпании SkyTaxi. Первое прибытие самолета по традиции встретили водяной аркой", – сообщает Uzbekistan Airports.

Перевозчик будет осуществлять шесть полетов в неделю на чартерной основе. Грузовые лайнеры будут летать из Китая через Узбекистан в Европу, и обратно. В Ташкенте самолеты будут совершать техническую посадку для дозаправки авиатопливом и смены экипажа.

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