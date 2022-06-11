Узбекистан превратится в грузовой хаб между Китаем и Европой

11 июн. 18:22

Польская авиакомпания SkyTaxi начала выполнять грузовые рейсы в Ташкент.

"11 июня в 14.50 по местному времени в международном аэропорту "Ташкент" приземлилось воздушное судно грузовой авиакомпании SkyTaxi. Первое прибытие самолета по традиции встретили водяной аркой", – сообщает Uzbekistan Airports.

Перевозчик будет осуществлять шесть полетов в неделю на чартерной основе. Грузовые лайнеры будут летать из Китая через Узбекистан в Европу, и обратно. В Ташкенте самолеты будут совершать техническую посадку для дозаправки авиатопливом и смены экипажа.