"Аршин мал алан" в "Сатурне" (ФОТО)

Сегодня в московском кинотеатре "Сатурн" состоялся показ фильма "Аршин мал алан", снятого в 1945 году режиссерами Николаем Лещенко и Рзой Тахмасибом. Музыкальная комедия - экранизация популярной азербайджанской оперетты Узеира Гаджибекова обошла 136 стран мира и полюбилась Сталину и Мао Цзэдуну.

Этот веселый фильм с Рашидом Бейбутовым в главной роли рассказывает историю о том, как богатый молодой человек по совету друга переодевается в уличного торговца тканями. Теперь он может заходить в любой двор и выбирать будущую невесту – ведь его покупательницы не закрывают лиц.

Показ состоялся в рамках кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", - развитие межнационального и межкультурного взаимодействия республик бывшего СССР, знакомство зрителей с лучшими фильмами советского периода, возрождение роли кино в формировании личности.

Художественный руководитель форума Сергей Лаврентьев напомнил, что "торжественное открытие форума состоялось 30 мая в кинотеатре "Художественный", а сегодня начинаются собственно показы большого фестиваля фильмов, посвященного 100-летию Советского Союза. На фестивале будет представлено 15 картин, созданных во всех 15 бывших союзных республиках. Главная идея – создание ситуации общего культурного пространства, которое было в Советском Союзе. Там было много разного, но такая странная, очень милая любовь между разными людьми разных национальностей присутствовала не только в барабанных передовицах газеты "Правда", но и в реальной жизни".

"Картина азербайджанских кинематографистов, которую мы сегодня показываем - "Аршин мал алан". Фильм пользовался невероятным успехом в Советском Союзе в 1945 году. В 1945 году меня еще не было, а вот когда я родился, через 9 лет, и еще через 10 лет влюбился в кино, уже не было копий этого фильма, но все говорили: "Боже мой! Вот был "Аршин мал алан"!" Более того, в 1965 году сняли новую версию - цветную, широкоэкранную. Но ее забыли сразу же, а про эту продолжали говорить. Это экранизация оперетты азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Она написана была им в Санкт-Петербурге в 1913 году, через два года была экранизирована, еще через 20 лет была экранизирована в Америке, потом в 1945 году в Советском Союзе на Бакинской киностудии двумя режиссерами - русским и азербайджанским, и стала одним из самых популярных фильмов советского кинопроката 1940-х годов. Я посмотрел фильм уже после того, как окончил ВГИК, и был поражен наивной прелестью этой картины. Эта наивная, чудесная лента. И можно понять советских зрителей 1945 года, которые после Победы пришли в кино, им хотелось чего-то светлого веселого, и они это получили сполна", - сказал Лаврентьев.

Среди организаторов и партнеров проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ”Кинофест”, ”Московское кино”, Музей кино, музейно-выставочный центр Росизо. Информационные партнеры - ”Вестник Кавказа”, ”Вести FM”, агентство городских новостей ”Москва”, KUDAGO, ”Индустрия кино” и радио ”Культура”.