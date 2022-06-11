Турция сокращает выдачу ВНЖ иностранцам

11 июн. 18:05

Власти Турции решили сократить квоту на проживание иностранцев в ряде районов страны с 25% до 20%, пишет Yeni Safak.

"В целях предотвращения концентрации иностранцев в определенных районах нашей страны в общей сложности был закрыт для проживания иностранцев 781 район, в которых соотношение количества иностранцев к общему количеству людей превышало 25%", - сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Министр пояснил, что с 1 июля квота составит 20%. "Таким образом, будет затронуто около 1,2 тыс микрорайонов", - добавил он, не уточнив, о каких именно районах идет речь.

По данным издания, решение принято в связи с притоком мигрантов из Сирии.