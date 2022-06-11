Бывший McDonald's регистрирует еще один бренд

11 июн. 17:50

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда "Так Просто" с новым логотипом сети ресторанов, заявку подает "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдональдс").

Согласно заявке, под товарным знаком "Так Просто" можно будет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, газированные напитки, молочные коктейли, йогурты, картофель фри и креветки, а также одежду, зонты и рюкзаки. Под брендом можно также открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе с едой на вынос.

Также бывший McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков "ФастГуд" и "Гран-Фри".

Ранее компания уже подала заявки на регистрацию брендов "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый", "Свободная касса", "Это он", "Точно он", "Компас" и "Наше место".

Первые рестораны обновленной сети откроются в Москве 12 июня.