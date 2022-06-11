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Европа откатится на 30 лет назад из-за отказа от топлива

Европа откатится на 30 лет назад из-за отказа от топлива

Отказ ЕС от ископаемого топлива отбросит Европу на 30 лет назад, считает член Европарламента Мислав Колакушич.

"Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили", - предупреждает он в Twitter.

Война с энергоресурсами повлечет за собой экономический коллапс, отмечает политик. "Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными", - пишет Колакушич.

В Европе цены на электроэнергию растут на фоне климатической повестки, населению приходится экономить на отоплении и свете.

В рамках шестого пакета санкций ЕС против России, введенного на фоне спецоперации на Украине, предусматривается постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.

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