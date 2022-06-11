Европа откатится на 30 лет назад из-за отказа от топлива

11 июн. 17:35

Отказ ЕС от ископаемого топлива отбросит Европу на 30 лет назад, считает член Европарламента Мислав Колакушич.

"Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили", - предупреждает он в Twitter.

Война с энергоресурсами повлечет за собой экономический коллапс, отмечает политик. "Мы создали современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Без него мы станем абсолютно неконкурентоспособными", - пишет Колакушич.

В Европе цены на электроэнергию растут на фоне климатической повестки, населению приходится экономить на отоплении и свете.

В рамках шестого пакета санкций ЕС против России, введенного на фоне спецоперации на Украине, предусматривается постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.