Грузинские военные отметили новые праздник

11 июн. 17:24

День парашютиста впервые отметили в Грузии.

В честь праздника военные совершили массовые прыжки с парашютами, сообщает Минобороны Грузии в субботу.

Мероприятие состоялось в Школе парашютной подготовки Центра спецназначения имени майора Гелы Чедия в Болниси, регион Квемо Картли.

Прыжки совершил личный состав батальона рейнджеров Сил специальных операций Минобороны. В программу включили плановые прыжки, а также прыжки в свободном полете с самолетов АН-2.

День парашютиста был учрежден в Грузии в прошлом году, он отмечается в день, когда грузинские военные осуществили первые прыжки с парашютом, это было в 1999 году.