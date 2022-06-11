Турция согласна с планом ООН по транспортировке зерна из украинских портов

11 июн. 17:14

Анкара одобрила план ООН по транспортировке зерна из черноморских портов Украины, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Проблема с вывозом зерна возникла в связи с тем, что украинские военные провели минирование акватории Черного моря, это не позволяет везти зерно на мировые рынки.

"Я довел до сведения (главы МИД РФ Сергея) Лаврова мысль о том, что план ООН (по транспортировке зерна из портов Украины) является наиболее правильным. Детали плана должны быть обсуждены сторонами. Мы подчеркнули готовность турецкой стороны к организации четырехсторонней встречи в формате ООН-Турция-Украина-РФ. Это в итоге является инициативой ООН", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.

Министр добавил, что создание «зернового коридора» из Черного моря имеет жизненно важное значение для слаборазвитых стран.