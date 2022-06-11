Финляндия отказалась вступать в НАТО на условиях Турции

11 июн. 16:55

Финская газета Ilta-Sanomat сообщает, что власти страны отказались выдать Турции участников движения проповедника Гюлена "Хизмет", которое Анкара считает террористическим, ради вступления в НАТО.

"Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической организацией", - сообщает издание.

В публикации говорится, что к началу июня Хельсинки получили от Анкары десять запросов об экстрадиции, семь из них были удовлетворены, экстрадированы два человека.

Ранее Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО, так как не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Анкара выдвинула двум скандинавским странам десять условий, чтобы снять вето на их заявки в альянс.