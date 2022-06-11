Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 17 июня

11 июн. 16:39

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится пленарное заседание, оно назначено на 17 июня. Участие в заседании примет президент РФ Владимир Путин.

Модератором выступит главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, сообщили в фонде "Росконгресс", являющемся одним из организаторов ПМЭФ.

"Главная тема форума - "Новый мир - новые возможности отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, ведущие к формированию новой экономической модели и дает возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами", - отмечается в сообщении.

В этом году ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге в 25-й раз, форум будет проходить с 15 по 18 июня.