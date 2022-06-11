Россия и Венесуэла будут сотрудничать в космосе

11 июн. 16:18

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписано в марте 2021 года.

Согласно пояснительной записке, соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества РФ и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов. Планируется установить на территории Венесуэлы станций ГЛОНАСС в рамках госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", осуществление пусковых услуг, совместное создание космической техники.

"Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность", - уточняется в пояснительной записке.