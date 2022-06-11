Крупный логистический центр построят в Северной Осетии

11 июн. 15:48

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о строительстве крупного индустриально-логистического центра в республике.

Он отметил, что сейчас республика нашла потенциального инвестора проекта, а также готова финансовая модель логоцентра.

Со своей стороны глава Минэкономразвития Максим Решетников сказал, что Северная Осетия стала по-другому использовать свой уникальный экономический и природный потенциал.

"Республика стала транзитной территорией. А там, где идет большой транзит, всегда есть возможность создать рабочие места, предприятия переработки. Этот логистический парк, который сейчас задуман, станет одним из самых крупных в РФ, и в перспективе может дать старт дальнейшему развитию территории, созданию предприятий переработки", - цитирует Решетникова ТАСС.