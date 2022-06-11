Кражу крупной суммы денег выявили в детсаду Алматы

11 июн. 15:38

Хищение крупной денежной суммы выявлено в одном из детских садов в Алматы, уголовное дело по данному факту завершено, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Отмечается, что хищение денежных средств совершила бывший главный бухгалтер детского сада. Размер украденной суммы не сообщается.

В настоящее время дело передано в суд, вынесен обвинительный приговор с назначением наказания осужденной и взысканием причиненного ущерба.

"Несмотря на то, что сложно было овладеть бухгалтерскими знаниями, следователь смог разобраться во всех деталях и самом уголовном правонарушении. Работа была проделана в полном объеме и правильно была определена квалификация дела, проведен ряд экспертиз", - отметила в благодарности директор детсада.